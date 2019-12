Matteo Salvini indagato per i voli con gli aerei di Stato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nuova grana giudiziaria per, stavolta per l'utilizzo deisuglidi. Il leader della Lega, scrive oggi il Fatto Quotidiano, èper abuso di ufficio nell'inchiesta su alcunidiutilizzati quando era ministro dell'Interno.La Procura di Roma, dopo aver ricevuto il fascicolo dalla Corte dei conti, ha iscrittonel registro degli indagati come atto dovuto e ha trasmesso le carte al Tribunale dei ministri, competente a indagare su eventuali reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali.Vengono contestate alcune trasferte a bordo di velidi Polizia e Vigili del Fuoco. Nel maggio scorso fu Repubblica a ricostruire alcune trasferte del 2018-2019, spiegando cheutilizzava l'escamotage di agganciare agli impegni istituzionali quelli di partito. La Corte dei conti apre un fascicolo, ...

