Maltempo in tutta Italia | neve al Nord | scuole chiuse a Roma e Napoli

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È un fine settimana all’insegna delsu. Laha già imbiancato ilnelle ultime ore, raggiungendo anche la pianura in Toscana. Non si segnalano disagi particolari, ma secondo le previsioni meteo arriverà nelle prossime ore la "tempesta di Santa Lucia", un ciclone che attraverserà tutto lo Stivale, daa Sud. La sindaca di, Virginia Raggi, ha già disposto la chiusura dellenella capitale per la giornata di venerdì: "A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la Sindaca diVirginia Raggi sta firmando un'ordinanza per disporre domani la chiusura di tutte ledi ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche", si legge in una nota del Campidoglio. Domani 13 dicembre 2019, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito dell’allerta meteo diramata ...

