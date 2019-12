LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 6-10 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | inizio

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 6-12 Si insacca l’attacco di Hidalgo, adesso sono sei i punti da recuperare… 6-11 Ace di Rossard, che becca la zona di conflitto fra Grebennikov e Russell. 6-10 Secondo muro di Batur su Kovacevic, time-out per. 6-9 Brutto errore in battuta di Russell. 6-8 Ancora una veloce di Candellaro, che ha il braccio caldo. 5-8 Mani-out di Rossard,complicato per i ragazzi di coach Lorenzetti. 5-7 Muro di Rossard su un Djuric un po’ scarico. 5-6 Ancora una pipe per Hidalgo, terzo punto personale. 5-5 Primo tempo di Candellaro. 5-4 Hidalgo trova il tocco del muro da seconda linea. 4-4 Male dai nove metri Hidalgo, già due errori al servizio per i turchi. 3-4 Parallela imprendibile di Hidalgo. 3-3 Muro di Djuric su Ter Maat! 2-3 Risponde con la stessa moneta ...

VeronaNews_net : La Cardiologia di Borgo Trento 'live' al Congresso SIC di Roma – - OA_Sport : LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley 2020 in DIRETTA: i dolomitici ospitano gli insidiosi anato… - mirella_trento : RT @Missi65: Rockol Awards 2019: Vota 'Marco Mengoni' per la categoria 'Miglior artista live italiano' -