Gb, primo seggio assegnato ai Labour

Ilad annunciare i risultati definitivi è il Newcastle Upon Tyne Central, roccaforte deiche si conferma in mano al partito di Jeremy Corbyn. Le decisioni "sul futuro di Jeremy Corbyn saranno prese dopo la pubblicazione dei risultati definitivi", ha dichiarato il numero due del Partito Laburista, John McDonnell. "Sono sicuro che saranno prese decisioni appropriate", ha aggiunto.(Di venerdì 13 dicembre 2019)