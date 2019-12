Elezioni nel Regno Unito | i primi exit poll | netta affermazione dei conservatori con 368

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A tre anni e mezzo di distanza dal referendum del 2016 sulla Br, ilè stato chiamato alle urne da Boris Johnson. Il premier tory, succeduto a Theresa May, è alla ricerca di un rafforzamento della sua maggioranza per procedere senza intoppi verso l’uscita dall’Unione europea del prossimo 31 gennaio. Una sfida che lo vede contrapposto al candidato laburista Jeremy Corbyn. Idanno Johnson a 368 seggi e Corbyn a 191 seggi. Conservatives set to win majority in UK general election, according tofor BBC, ITV and Sky#BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019 Il futuro delDue visioni diverse e lontane sul futuro del, e sulla sua permanenza o meno nell’Ue. Ma i risultati, e l’assegnazione dei seggi, restano appesi ...

sole24ore : Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito - LegaSalvini : ++ OGGI ELEZIONI NEL REGNO UNITO: IN BOCCA AL LUPO A Boris Johnson CON UN RICORDO DEL GRANDE CHURCHILL ++ - berlusconi : ?? Questo governo continua a far male all'Italia e agli italiani ?? Ogni mattina si inventano delle soluzioni cont… -