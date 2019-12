Clima, Appendino: “Domani sarò in piazza ad ascoltare Greta” (Di giovedì 12 dicembre 2019) Ci sarà anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, tra i giovani di Fridays For Future che domani ascolteranno Greta Thumberg. “Siamo molto molto onorati di ospitarla nella nostra città, c’è grande emozione da parte di tutti e sicuramente sarò in piazza ad ascoltarla, seduta tra i ragazzi“, annuncia la prima cittadina a margine della presentazione delle iniziativi dell’amministrazione comunale per il Capodanno. Il programma della visita sotto la Mole dell’attivista svedese non è ancora stato definito. Per il momento si sa soltanto che interverrà nel pomeriggio alla riunione in piazza Castello di Fridays For Future. “Invito tutti a partecipare, le sue parole saranno certamente importanti – afferma la prima cittadina – saremo tutti lì allo stesso modo, senza differenze tra istituzioni e altri, per ascoltarla”. “A quanto ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clima Appendino