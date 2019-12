Chiamate da PC Windows 10 tramite smartphone Android | la guida completa

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Vi piacerebbe effettuaretelefoniche dal vostro PC10 attraverso lo? Sappiate che è possibile grazie all'aggiornamento dell'applicazione 'Your Phone'. Come riportato da 'central.com', sono mesi ormai che l'opzione è in fase di test all'interno del circuito Insider, e non aspettava altro che essere lanciata in mischia per la felicità degli utenti che vorranno provarla. La notizia è stata divulgata dall'account TwitterInsider, annunciando l'arrivo della versione stabile (a cui possono accedere tutti, nessuno escluso, a patto di rispettare alcuni requisiti tecnici, come per qualsiasi altra funzionalità). Il rilascio effettivo potrebbe essere progressivo, e coinvolgere gli utenti in maniera graduale, magari proprio a partire dagli Stati Uniti per poi ampliare la propria diffusione in altri Paesi, Italia compresa. Se avete provato a ...

OptiMagazine : Chiamate da PC #Windows10 tramite smartphone Android: la guida completa - Tecno__Android : Windows, adesso puoi ricevere ed effettuare chiamate direttamente dal tuo PC - A partire da oggi, chi è in possess… - TuttoAndroid : Missione compiuta: da oggi è finalmente possibile gestire le chiamate in arrivo su Windows 10… -