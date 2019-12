A 50 anni dalla strage di piazza Fontana | le ombre e i depistaggi Lo storico | «I giovani

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) C’è voluto meno di un secondo per creare quel buco al piano terra della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Un boato, sette chili di tritolo compressi in una ventiquattrore nera e 17 persone strappate via alla vita. È il 12 dicembre 1969, ore 16:37. Il fumo oscura. Ma quel fumo in realtà serviva a far alzare la nebbia sull’Italia: quasi vent’di, tensione e poteri occulti che si intrecciano con l’ideologia più cieca. Ci sono voluti 50per riempire quel buco. Mancano ancora strati di verità, ma i faldoni compilati da magistrati coraggiosi, gli articoli di giornalisti che non si sono arresi al racconto artificioso e il coraggio di chi ha testimoniato stanno colmando il vuoto che «la madre di tutte le stragi» ha generato. Solo una sentenza della Corte di Cassazione, nel 2005, è riuscita a individuare in Franco Freda e GiovVentura, ...

RaiTre : 50 anni dalla strage di #PiazzaFontana, ricordi e sentimenti sui social - #Timeline con @iosonocarrara - matteorenzi : Chi difende le nostre idee in rete è stato massacrato per anni dalle #FakeNews. E oggi dalla doppia morale di chi… - fattoquotidiano : #ILVA Il giudice nega la proroga chiesta dai commissari (e pure dalla Procura): “Per mettere in sicurezza tutto han… -