Tidei: impensabile discarica ipotizzata da Raggi a Tragliatella, si informi (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – “L’ipotesi di realizzare una discarica a Tragliatella, nel territorio del XIV Municipio di Roma, e’ inaccettabile: la sindaca Raggi e i suoi si informino prima di far circolare idee cosi’ maldestre”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Tragliatella non e’ un territorio idoneo perche’ non e’ una zona isolata e abbandonata, ma un territorio a cavallo tra Roma, Cesano, Anguillara Sabazia e Fiumicino popoloso, con migliaia di residenti- conclude Tidei- realizzare una discarica significherebbe incidere ancora di piu’, in senso negativo, su un territorio gia’ gravato da molti problemi, a cominciare dalla viabilita’, e caratterizzato dalla presenza di zone agricole di pregio”. “La Raggi e i tecnici di Roma Capitale farebbero bene a orientarsi su ...

