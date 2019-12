Spazio: Mato Grosso visto dal satellite Copernicus Sentinel-1 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’immagine combina tre immagini radar separate ottenute da Copernicus Sentinel-1, acquisite a circa due anni di distanza, con lo scopo di mostrare i cambiamenti delle coltivazioni e della copertura del suolo nel tempo. A differenza delle immagini ottenute da satelliti con a bordo strumenti ottici o ‘simili a quelli di una fotocamera’, le immagini acquisite con il radar per immagini vengono interpretate attraverso lo studio dell’intensità del segnale radar riflesso, che è correlato alla rugosità della superficie. Qui, la prima immagine, del 2 maggio 2015, è evidenziata in blu; la seconda, del 16 marzo 2017, mette in evidenza i cambiamenti, in verde; la terza, del 18 marzo 2019, in rosso. Le aree in grigio mostrano cambiamenti di piccola entità o nulli tra il 2015 ed il 2019. Ironicamente, Mato Grosso significa ‘grande bosco’ ma, come raffigurano ...

