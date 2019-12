Sci alpino | il meteo rivoluziona il programma in Val d’Isere Invertiti slalom e gigante

Leggi la notizia su oasport

"Confermato il cambio di programma delle gare maschili a Val d'Isère: sabato gigante e domenica slalom con orari da confermare": ora è ufficiale l'inversione delle gare della Coppa del Mondo maschile di sci alpino nel fine settimana, anche se le previsioni e le condizioni attuali hanno portato gli organizzatori ad annullare la sciata del venerdì ed a non confermare gli orari delle due gare. Sabato 14 dunque sarà in programma lo slalom gigante speciale, mentre domenica 15 si disputerà lo slalom speciale (Fonte: FISI).COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE VAL D'ISERE Sabato 14 dicembre, orari da confermare slalom gigante speciale maschile Domenica 15 dicembre, orari da confermare slalom speciale maschile

