Puglianello | la società corre ai ripari | ecco il bomber e un centrocampista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Probabilmente le due sconfitte di fila che ilha fatto registrare, dopo un cammino alquanto impeccabile durante le prime dodici giornate di campionato, tanto da scivolare dal secondo al terzo posto del girone A di Promozione, hanno fatto accelerare le operazioni in casa telesina. Tant’è che lain un battibaleno ha sferrato i primi due colpi di questo mercato autunnale. Da questo pomeriggio il tecnico Gaetano Fasano potrà fare affidamento su due pedine di assoluto valore, pronte a dar mano forte alla squadra, nonché utili a completare il proprio scacchiere. Si tratta delAlessio Fusco che, dopo questa prima parte di stagione in forza al Montesarchio ha deciso di cambiare per motivi personali, sposando con entusiasmo questo nuovo progetto. Così come ilRoberto Palma, che dopo l’esperienza di ...

