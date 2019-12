Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso scoppia in lacrime assieme agli ospiti

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Momenti di toccante sensibilità quelli andati in onda nella giornata dell’11 dicembre a5, nella puntata in cuiD’Urso raccontava la storia di una donna segregata e violentata per un mese dal cognato. È stata proprio la conduttrice a commuoversi visibilmente in studio mentre venivano ripercorse le fasi del terribile racconto, al quale hanno assistito in collegamento la vittima e suo figlio.5: lediD’UrsoD’Urso aveva invitato la 53enne Patrizia, protagonista di un caso di cronaca particolarmente efferato che la vide prigioniera per un mese del cognato aguzzino. L’uomo (attualmente in carcere) la teneva infatti reclusa all’interno di un pollaio in provincia di Firenze, sottoponendola quotidianamente a violenze ed abusi sessuali. Nel corso della trasmissione la D’Urso invita il pubblico ad ...

Noovyis : (“Si è rotto”. Barbara D’Urso, l’imprevisto in diretta, a Pomeriggio 5: “Oggi è andata così…”) Playhitmusic -… - zazoomblog : “Si è rotto”. Barbara D’Urso l’imprevisto in diretta a Pomeriggio 5: “Oggi è andata così…” - #rotto”. #Barbara #D’… - Unf_Tweet : IMPOSSIBILE NON COMMUOVERSI-Le lacrime di Barbara d'Urso a #Pomeriggio5 per la storia di Patrizia -