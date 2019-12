Olimpiadi Parigi 2024 | la FDJ sarà partner ufficiale dei Giochi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La FDJ, operatore transalpino di lotterie,ildellee delle Paralimpiadi di: lo scrive insidethegames.biz, sito che afferma che l’accordosiglato nel secondo trimestre del 2020 e sfrutterà sul territorio nazionale gli oltre 30mila punti vendita per sostenere i. Con una nuova lotteria istantanea, con licenza dal 2020 al, si punta così a sostenere l’offerta di, come già fatto in passato per Coppa del Mondo FIFA del 1998 ed Euro 2016 in Francia, e per le spedizioni olimpiche di Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. Il presidente di, Tony Estanguet, ha dichiarato: “Pensare iOlimpici e Paralimpici con e per il popolo francese significa rendere l’evento parte della loro vita quotidiana.ha scelto FDJ, la più grande rete in Francia, per celebrare ...

peterkama : RT @ilmanifesto: MUSCOLI GONFIATI #IlManifesto #InEdicola oggi Guerra fredda dello sport, nel giorno del vertice a Parigi sul Donbass: Ru… - AngeloDiConte1 : RT @ilmanifesto: MUSCOLI GONFIATI #IlManifesto #InEdicola oggi Guerra fredda dello sport, nel giorno del vertice a Parigi sul Donbass: Ru… - 2fastChristian : RT @ilmanifesto: MUSCOLI GONFIATI #IlManifesto #InEdicola oggi Guerra fredda dello sport, nel giorno del vertice a Parigi sul Donbass: Ru… -