Napoli | e se Gattuso fosse il tuo Di Matteo? Un inesperto per tentare il miracolo in

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del. La notizia era nell’aria e la scelta di ieri, in tardissima serata, ha sorpreso fino a un certo punto, più per l’orario che per altro. Il rapporto era logoro e, nonostante il buon cammino in Champions League, i deludenti risultati in campionato hanno portato De Laurentiis a prendere questa decisione. Il tutto è partito dalla decisione dei giocatori di non andare in ritiro ed è precipitato velocemente e irrimediabilmente tra multe ed esclusioni eccellenti (Insigne). Una situazione che ha ricordato lontanamente gli anni di Rafa Benitez al, con la differenza che allora lo spagnolo riuscì a terminare la stagione, arrivando quinto in campionato. Questa volta De Laurentiis non ha avuto pazienza. Ora ilripartirà da Gennaro, ironia della sorte un allievo di Ancelotti, uno dei giocatori più preziosi ...

