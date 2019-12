Morto Lanfranco Malaguti | il chitarrista jazz è caduto dal 4° piano

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Addio a. Il celebre, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato per la sua bravura e la sua versatilità in campo musicale, aveva 70 anni. Il musicista è precipitato dal quartodell’ospedale di Belcolle a Viterbo durante la sera di lunedì 9 Dicembre 2019. Il 70enne si trovava a Viterbo perchè sembra che avessero ricoverato il figlio. Ad un certo ha detto di voler andare in bagno; quando i parenti hanno visto che non faceva ritorno hanno chiamato i soccorsi. Hanno sfondato la porta, ma di lui non c’era traccia. Il suo corpo è stato trovato in un cortiletto interno dell’ospedale, ormai privo di vita.sul colpo. Sulle cause del decesso sono in corso indagini. Al momento gli inquirenti valutano tutte le ipotesi, sia quella dell’incidente sia quella del suicidio. Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli ...

Frankmontagner : Lutto nella musica, è morto il chitarrista jazz Lanfranco Malaguti Romano di nascita, per oltre 30 anni (dal 1978… - elisaorlando3 : Lutto nella musica, è morto il chitarrista jazz Lanfranco Malaguti -