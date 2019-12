Inter Barcellona | Lautaro è dominante dal punto di vista fisico

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha fatto la differenza in. Non è però bastato a Conte per ottenere la qualificazione agli ottavi Notte amara per l’a San Siro. Non è bastato unstrepitoso a Conte, con i nerazzurri che vengono eliminati. Contro unsperimentale, spesso l’ha saltato il centrocampo, cercando di lanciare direttamente sull’attaccante argentino. Tanto spalle alla porta quanto nei duelli fisici,ha costantemente prevalso sui difensori avversari, aggredendo bene la profondità e consentendo alla squadra di risalire. D’altronde, lo stesso gol di Lukaku è merito suo: fa a sportellate col difensore, mantiene il possesso e premia l’accompagnamento del belga. Un’azione che mostra l’ottima intesa tra i due. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | MATCH REPORT Le tante occasioni, il risultato negativo, gli applausi degli oltre 71.000 spettatori di San Sir… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Dobbiamo continuare a lavorare per proseguire il percorso di crescita' Le parole di Antonio… - frafacchinetti : Ieri ho visto di tutto: - l’Inter perdere con i pulcini del Barcellona - #Ancelotti venire esonerato dopo essersi… -