Ghemon preoccupa i fan: "Mangia, ​sei troppo magro", ma lui non ci sta - (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Novella Toloni Il cantante è apparso sui social visibilmente dimagrito, tanto da far allarmare i fan che sotto i suoi post lo inondano di commenti preoccupati I fan di Ghemon lanciano l'allarme: "Sei troppo magro". Il cantante italiano, che all'ultimo Festival di Sanremo si presentò con il brano "Rose Viola", sta facendo preoccupare i suoi sostenitori. Le ultime foto pubblicate sui suoi profili social lo mostrano con un fisico visibilmente asciutto. Una magrezza che ha spaventato i suoi follower. Sotto il suo ulto post Instagram il 37enne è stato letteralmente subissato di commenti rivolti proprio al suo deperimento. Dopo Sanremo 2019 Ghemon ha vissuto un momento di forte rilancio. Il suo pezzo "Rose Viola" è stato uno dei più trasmessi in radio e lo ha portato in giro per l'Italia con un tour di diverse date. Per sua stessa ammissione, però, il cantante ha vissuto anche un ...

