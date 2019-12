Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme ai Golden Globe 2020

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le voci su un loro possibile ricongiungimento circolano da tempo. Questa volta, però, ci si è messo di mezzo il destino:hanno ricevuto - entrambi - una nomination ai. Ciò vuol dire che saranno “costretti” ad incontrarsi all’evento e chissà che non scocchi di nuovo la scintilla.Lei ha ottenuto la nomination come miglior attrice in una serie TV drammatica per il suo ruolo di Alex Levy in “The Morning Show” e lui come miglior attore non protagonista per “C’era una volta a…Hollywood”: la premiazione si terrà il 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel. Sono bastate queste poche informazioni per far sognare i fan più romantici.Da tempo i media speculano su un probabile riavvicinamento della coppia: entrambi gli attori sono single ed entrambi reduci da ...

