Amore | tutti i modi per esprimerlo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella relazione di coppia, durante la prima fase dell', cioè l'innamoramento, di solito siamo talmente affascinati dal partner che vediamo solo pregi in lui. Quella cosa che gli amici tipicamente definiscono «il prosciutto sugli occhi». I primi tempi, lo sappiamo, sono i più belli, i più emozionanti: la comunicazione avviene sempre e soltanto attraverso gesti affettuosi e parole dolci (cosa che si perderà in pochi anni!). Quando, però, comincia la cosiddetta routine, all’interno del matrimonio o della convivenza, improvvisamente ci accorgiamo dei difetti dell’altro e delle eventuali mancanze. Questo è il momento più difficile, quello cruciale in cui gioca un ruolo fondamentale la comunicazione. Per condividere un cammino insieme, infatti, è necessario comprendere iattraverso i quali i partner desiderano essere amati. È molto raro che due persone che si incontrano, pur ...

