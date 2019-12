Adescava bambini con regali e giocattoli e poi li violentava | arrestato 57enne

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Questa mattina i Carabinieri del Comando Stazione di Caserta hanno eseguito l’ordinanza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di P.A.,, residente a Caserta, indagato per il reati di violenza sessuale in danno di due minori, infra-quattordicenni, dimoranti nel medesimo condominio. Le indagini avevano inizio lo scorso 26 novembre, quando la madre dei minorenni si era presentata alla Stazione Carabinieri di Caserta per denunciare che i suoi due figli, di undici e dodici anni, che avevano confessato che il loro vicino di casa, con la promessa di, li aveva adescati in casa sua, ove li aveva costretti a subire atti sessuali. I ragazzi, sentiti nel corso di audizione protetta presso questa Procura, hanno fomito agli inquirenti una ...

