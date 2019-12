Udinese | Lasagna giura amore | «Vorrei diventare una bandiera»

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), Kevinfedeltà alla squadra: «Sarò sempre grato, mi piacerebbeunadi questo club» L’attaccante dell’, Kevin, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno della trasmissioneTonight. Ecco le parole dell’attaccante bianconero, sul momento della squadra e sul futuro: «Dalla sfida col Napoli resta un po’ di amarezza, il risultato del primo tempo ci faceva sperare nella vittoria. I risultati finora conseguiti non sempre sono stati all’altezza delle nostre potenzialità, ma siamo consapevoli di avere un gruppo importante. Sono grato all’per avermi lanciato in serie A e spero di continuare a fare tanti gol in bianconero. Mi piacerebbeunadi questa squadra». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Lasagna giura amore all'Udinese: 'Pronto a diventare bandiera del club': Kevin Lasagna allontana il mercato e giura… - peterkama : Udinese, Lasagna: 'Pronto a diventare una bandiera di questo club' - Febbiannera1896 : Buongiorno! #Lasagna #Udinese #SerieA #SerieATim #calciomercato #calcio #soccer #football #buongiorno #ForzaUdinese… -