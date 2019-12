movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019)ha usato delle controfigure in un episodio di Theperché era impegnato a teatro e non poteva essere sul set, nella serie non è sempre lui ilo.non ha sempre indossato l'del cacciatore di taglie protagonista di The. A confermarlo è la regista Bryce Dallas Howard che, in una intervista a Vulture, ha spiegato che sono state usate delle controfigure dell'attore durante le riprese del quarto episodio della serie ambientata nel mondo di Star Wars. Bryce Dallas Howard ha raccontato che mentre girava l'episodio di The, il suo protagonista,, non era presente sul set perché era impegnato con uno spettacolo teatrale: "Era a Broadway per interpretare il Re Lear, perciò durante la mia puntata non ho potuto lavorare con". ...

raistolo : Non c’è modo legale, in Italia, di comprare e vedere The Mandalorian, o l’ultima stagione di Mr. Robot, e non c’è t… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian, Pedro Pascal non è dentro l'armatura in tutti gli episodi! - Screenweek : #TheMandalorian #JonFavreau conferma che scopriremo di più su #BabyYoda Una specie talmente misteriosa che non ne s… -