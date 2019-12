Povertà energetica | quando non ti puoi permettere di essere “green” | ma il problema

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono questi i giorni della COP25 di Madrid. All’inaugurazione della conferenza in cui si tornano a discutere ildei cambiamenti climatici e cosa fare concretamente per ridurre le emissioni, la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen annuncia un «Green New Deal fra 10 giorni», mentre il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres parla di un «punto di non ritorno che sfreccia verso di noi». Non tutti però siamo abbastanza forti da contribuire. Alcuni addirittura non possono proprio permettersi di ridurre i loro sprechi e questo comporta anche un aumento della loro spesa: un circolo vizioso che li porta a non godere nemmeno dei sufficienti servizi energetici primari. Parliamo della «». È come se andassimo a fare il pieno di benzina senza accorgerci che il serbatoio è forato, dunque non solo non avremo mai tutta la ...

