Perché la Nato vede una minaccia nella Cina

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il segretario generale della, Jens Stoltenberg, durante il vertice londinese di Watford, ha per la prima volta riconosciuto che l’Alleanza Atlantica deve far fronte alle sfide e alle opportunità poste dalla crescente potenza militare ed economica della. “Quello che vediamo è che la sempre maggior crescita della potenza cinese sta spostando gli equilibri globali, fatto che pone delle opportunità ma anche delle serie sfide per il futuro” sono state le parole del segretario ai microfoni della Cnbc. È la prima volta che lariconosce ufficialmente le “sfide” poste dal colosso asiatico agli assetti geopolitici globali, ed in particolare Stoltenberg si è dimostrato preoccupato dai progressi nel campo degli armamenti: lapossiede nuovi sistemi d’arma moderni che non solo sono in grado di colpire l’Europa, ma che potenzialmente ...

Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle è nato per cambiare l’Italia e l’Europa, spazzare via corruzione e partitocrazia e affermare… - GianmarCorbetta : L’#inceneritore di #Desio, nella mia Brianza, è pubblico. Era nato per servire il territorio e svolgere un servizio… - mvalfoy : RT @xflorenZi: nessuno: proprio nessuno: neanche un'anima: io: certo cosa vuoi che dico sì no iooarlo italiano da quando sono nato perché c… -