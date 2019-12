Napoli | Ancelotti | «Non mi dimetto Domani parlerò con De Laurentiis»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le parole di Carlosul suo futuro aldopo la qualificazione agli ottavi di Champions League Carlonon ha intenzione di rassegnare le dimissioni. Ecco le parole a Sky Sport del tecnico dopo il 4-0 contro il Genk che è valso la qualificazione agli ottavi di Champions League per gli azzurri. «La qualificazione è meritata, ce la teniamo stretta, è una delle poche soddisfazioni di questo ultimo periodo. In Champions abbiamo dimostrato di essere competitivi in Europa. Io ancora sulla panchina delsabato? Spero di sì,con il presidente e valuteremo. Accellerazione dei contatti per il sostituto? Non ne so nulla. Dimissioni? Non l’ho mai fatto in vita mia e non lo farò ora. Io convocato da De? No, l’incontro sarà di comune accordo per valutare la situazione del momento». Leggi su Calcionews24.com

