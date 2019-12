MLB diventa multipiattaforma, richieste le dimissioni di Jim Rayan (Di martedì 10 dicembre 2019) A partire dal 2021 la serie MLB The Show diventerà multipiattaforma.Come possiamo vedere, infatti, fino ad ora la serie, sviluppata da Sony San Diego è stata legata alle piattaforme di Sony, tra cui PS3, e PS4, ma a partire dal 2021 sembra proprio che le cose prenderanno una piega diversa.Questo cambiamento sarebbe dovuto ad una necessita da parte della Major League Baseball, la quale sarebbe per l'appunto molto contesa tra Sony e EA. Da qui la decisione di rendere multipiattaforma la serie, con tanto di proteste da parte dei giocatori, i quali hanno chiesto a gran voce, in rete, le dimissioni di Jim Ryan e Hermen Hulst, rispettivamente presidente di Sony e responsabile di Sony Worldwide Studios.Leggi altro...

