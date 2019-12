Live Non è la D' Urso | Barbara D' Urso scambia Chiara Nasti con Chiara Biasi | la gaffe è

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nella puntata incentrata sugli Influencer di- Non è la D'D'era convinta di avere davanti la 'protagonista' della settimana, ma la produzione ha invitatoD'pensava di parlare ama la produzione ha invitato, la "sbagliata",: laandata in onda ieri sera a- Non è la D', insomma, è di quelle clamorose che non possono non fare il giro del web. Le puntate del- Non è la D'riescono sempre a regalare momenti di ilarità al pubblico da casa, ieri sera è stata la stessa presentatrice a far sorridere gli spettatori con una sua simpatica. Il tema trattato era quello degli influencer e dei loro guadagni sproporzionati. In studio era stata invitata ...

matteosalvinimi : La pioggia non ci ferma?? Un saluto da Pavullo nel Frignano (Modena), state con noi! #26gennaiovotoLega Live >… - matteosalvinimi : Ne sono fiero. E, dato che sono testardo, non mi fermo finché non potrò tornare al governo a occuparmi della sicure… - maxbiaggi : I don’t like to dress like that but this time was very important. Thanks to make me @FIM_live Legend ! Non mi piace… -