Il Biotestamento è operativo, Speranza: “Ora ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più” (Di martedì 10 dicembre 2019) Era l’ultimo tassello ancora mancante: la Banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) era l’anello cruciale per rendere finalmente operativa la legge sul Biotestamento. Oggi, il ministro della Salute Roberto Speranza ne ha firmato l’atteso decreto attuativo ed “ora la legge è operativa“. Una notizia accolta con favore dall’Associazione Luca Coscioni, che proprio per questo decreto aveva prima diffidato il ministero e poi fatto ricorso al Tar Lazio. “Ho appena firmato il decreto sulla Banca dati nazionale per le DAT. Con questo atto la legge sul Biotestamento approvata dal Parlamento – ha affermato Speranza – è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più“. La legge del 2017 sul Biotestamento regolamenta infatti le scelte sul fine vita, stabilendo che in previsione di ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Biotestamento operativo