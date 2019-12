È morto Davide Vannoni | l' uomo del metodo Stamina

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Francesca Bernasconisi è spento oggi a Torino, dopo un lungo ricovero in ospedale per una malattia incurabile. Aveva inventato ilSi è spento oggi Davine, l'che ideò il. Lo scienziato 53enne èa Torino, dopo un lungo ricovero in ospedale per una malattia incurabile. Nel 2007,aveva sperimentato personalmente una terapia in Ucraina, sostenendo che gli aveva portato inattesi benefici. Per questo, decise di importare la cura alternativa in Italia. Sosteneva che le celluleli potessero curare diverse malattie, tra cui quelle neurodegenerative. La terapia messa a punto dallo scienziato consisteva nel prelevare cellule dal midollo osseo dei pazienti, per manipolarle in vitro e successivamente immetterle nuovamente nei pazienti stessi.era diventato famoso nel 2013 per ilma, come ...

