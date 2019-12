Avellino, i "Bonnie e Clyde" col reddito di cittadinanza (Di martedì 10 dicembre 2019) Ignazio Riccio Il 42enne è finito nel carcere di Poggioreale, mentre per la donna, che percepisce anche il reddito di cittadinanza, è scattato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza Hanno commesso più di venti furti i novelli Bonnie e Clyde del Napoletano, che erano soliti saccheggiare sottoscala e garage ad Avellino. La coppia di ladri rubava biciclette, attrezzi da lavoro e altro materiale di valore, per poi rivenderlo in un mercatino dell’usato di Caserta. L’uomo di 42 anni e la donna 40enne sono stati fermati dai carabinieri di Monteforte Irpino. I militari hanno scoperto che sono residenti a Casalnuovo, in provincia di Napoli, e che hanno precedenti penali. Il 42enne è finito nel carcere di Poggioreale, mentre per la donna, che percepisce anche il reddito di cittadinanza, è scattato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Non si potrà muovere dalla propria ...

