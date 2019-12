Atalanta | emergenza difesa | Kjaer non è in Ucraina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’si prepara alla sfida contro Shakhtar Donetsk con lacontata:nel reparto arretrato Mancano poche ore alla sfida tra Shakhtar Donetsk e, decisiva per il prosieguo in Champions League dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, però, sta vivendo una situazione dilegata agli infortuni. Innon c’è Simon. Il difensore non è partito con la squadra, lasciando piena responsabilità ai soli Berat Djimsiti, José Palomino e Andrea Masiello. Lo riporta tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @cmdotcom: Atalanta, odissea in Ucraina: atterraggio d'emergenza per tifosi e giornalisti - mapivi63 : RT @cmdotcom: Atalanta, odissea in Ucraina: atterraggio d'emergenza per tifosi e giornalisti - sportli26181512 : Atalanta, odissea in Ucraina: atterraggio d'emergenza per tifosi e giornalisti: Una trasferta a dir poco rocamboles… -