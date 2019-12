Aereo con 38 persone a bordo scompare dai radar | persi i contatti

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’aeronautica cilena ha confermato di avere perso iradio con unmilitare che stava trasportando 38verso la Base Presidente Eduardo Frei, in Antartico. Adel velivolo, un Hercules C-130, erano presenti 17 membri di equipaggio e 21 passeggeri, inclusi 3 civili. L’è decollato ieri alle 16:55 (ora locale) dalla città di Punta Arenas, a 3mila km da Santiago. Il contatto radio è stato perso alle 18:13. In un tweet il presidente Sebastian Pinera si è detto “sgomento” e ha affermato che sarebbe volato a Punta Arenas insieme al ministro degli Interni Gonzalo Blumel per incontrare il ministro della Difesa Alberto Espina e monitorare la situazione.L'articolocon 38daiMeteo Web.

