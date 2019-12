Terremoto Toscana | sciame sismico in Mugello | oggi scuole chiuse in molti Comuni ELENCO

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A seguito delloche si è registrato nelle scorse ore in, nel, si è deciso che ledi ogni ordine e grado resterannonella giornata di9 dicembre in numerosi. Il sisma più forte, avvenuto alle 04:37, di magnitudo 4.5, ha avuto epicentro nel Comune di Scarperia e San Piero, ed è stato avvertito distintamente anche a Borgo San Lorenzo. A momento sono in corso verifiche. Di seguito l’aggiornato in diretta: Borgo San Lorenzo (FI) Barberino del(FI) Scarperia e San Piero (FI) Marradi (FI) Vicchio (FI) Vernio (PO) L'articoloininMeteo Web.

