Ospedale | non ci sono posti letto | bambino di 4 anni sistemato sul pavimento

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La foto di undi 4costretto a stare suldell’sta facendo il giro del mondo e suscita indignazione. La notizia arriva dal Regno Unito, dove la questione sta rapidamente diventando politica. Non ciletti:sulA ricevere la foto che sta indignando il Regno Unito è stato il Yorkshire Evening Post. Lo stesso ha raccontato la vicenda di undi 4di nome Jack, la cui famiglia il 3 dicembre è ricorsa al pronto soccorso per una sospetta polmonite del figlio. Una volta giunti al Leeds General Infirmary, tuttavia, la tragica scoperta: non c’erano letti disponibili per ricoverare il, che quindi è statosul. La shockante foto mostra quindi Jack, 4, per terra, coperto da alcune lenzuola messe dalla madre e con la maschera dell’ossigeno. 13 ore e mezza senza unIl piccolo ...

NicolaPorro : Questa storia del tassista che a Fiumicino dà un pugno ad un pensionato e lo manda all'ospedale, non mi va giù. Non… - rossipresidente : Ora all'ospedale del #Mugello per verificare situazione ed eventuali necessità. I tecnici mi dicono che non ci sono… - redazioneiene : L’hanno lasciato solo, stremato dalla malattia e dalla stanchezza su una sedia a rotelle in un angolo della sala d’… -