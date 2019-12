Matrix 4 | Jonathan Groff nel cast del film!

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)4, il nuovo capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski, avrà tra i suoi protagonisti anche4 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attore, recentemente tra le star della serie Mindhunter e uno dei doppiatori della versione originale del film animato Frozen II - Il Segreto di Arendelle. L'attore entra così a far parte di unche comprende già i nuovi arrivi Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick. Nel quarto capitolo della saga diritorneranno poi i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, mentre l'attrice Jada Pinkett Smith sembra stia trattando con Warner Bros. per riprendere la parte di Niobe. Per ora la produzione non ha svelato i ...

