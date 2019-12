L’ombra di Gattuso su Ancelotti Il tecnico | “Normale essere in discussione”

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Napoli-Genk, la conferenza stampa di Carlo: “E’ normalein discussione. Speriamo di ritrovare vittoria e qualificazione”. NAPOLI – E’ una vigilia di Napoli-Genk molto tesa a Castel Volturno. Le voci di un possibile esonero diconal suo posto sono sempre più insistenti anche se in conferenza stampa ilemiliano ha espresso fiducia per il futuro: “La valigia per un allenatore devesempre pronta. Non sono spaventato dal futuro ma in questo momento non ci sono le condizioni per fermarci qui. In campionato non stiamo facendo bene e il responsabile sono io. Speriamo domani di riuscire a conquistare vittoria e qualificazione“. Napoli-Genk, la conferenza stampa di CarloUn momento non semplice in casa Napoli: “Non so quando è iniziato questo periodo difficile ma dobbiamo trovare ...

