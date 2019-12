I Goonies oggi | chi sono diventati gli attori

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I, che ritroviamo sia in sala che in streaming su Infinity,ancora popolarissimi: che cosa fanno,, gliprotagonisti del film del 1984?stati i nostri cari amici di infanzia e, in qualche modo,ancora tra noi. Parliamo dei protagonisti de I, il film di Richard Donner, prodotto da Steven Spielberg (e nato da un suo soggetto), del 1984. Itorna finalmente nelle nostre sale dal 9 all'11 dicembre, e potremo godercelo di nuovo sul grande schermo (ma non dimenticate che potete trovarlo anche in streaming su Infinity). Ma dalle nostre vite inon se nemai andati - ne abbiamo parlato anche nel nostro libro Cult. I film che ti hanno cambiato la vita. Perché i ...

