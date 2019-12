huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019)sta attraversando un periodo “nel pallone”. La giornalista sportiva ha infattito dueche non sono passate inosservate al pubblico e sui social. La prima è avvenuta al “Gran Galà del Calcio” con il portiere dell’Inter Samir Handanovic. “Questa per te è la prima volta su questo palco”, ha dettoal portiere nerazzurro che ha subito risposto: ”È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso”.La seconda, sempre a sfondo sportivo, riguarda anche la musica., commentando i tifosi della Lazio, ha attribuito il brano Idiad Antonelloinvece che a Lucio Battisti. Chissà se Amadeus, dopo i rumors che indicano propriocome possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo, ...

GiorgioVelardi : @DilettaLeotta ha detto che “I giardini di marzo” è una canzone di #Venditti e non di #Battisti? Sì. Chiaro lapsus… - dashingdesiree : RT @HuffPostItalia: 'I Giardini di Marzo di Venditti'. Diletta Leotta colleziona un'altra gaffe in diretta - HuffPostItalia : 'I Giardini di Marzo di Venditti'. Diletta Leotta colleziona un'altra gaffe in diretta -