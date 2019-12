Golden Globe 2020 | tutte le nomination Fuori “Il traditore” di Marco Bellocchio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nessuna candidatura a Il traditore diai prossimis. Annunciati da poco, i riconoscimenti della Hollywood Foreign Press Association non hanno incluso l’opera del regista italiano nella cinquina degli “stranieri”, preferendogli il discreto statunitense (ma parzialmente parlato in cinese) The Farewell, l’ottimo Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, i buoni francesi Les Misérables e Portrait d’une jeune fille en feu e naturalmente lo splendido favorito Parasite del sudcoreano Bong Joon-Ho, già Palma d’oro a Cannes. Grande escluso, come, è (prevedibilmente per le note polemiche) Roman Polanski per il suo magnifico J’accuse – L’uffciale e la spia. E guardando complessivamente il quadro dellecinematografiche – che ricordiamo ais sono divise tra Drama e Musical e Comedy – spicca il distacco della primatista Netflix su tutti ...

team_world : Tutti ne parlano. Ecco le nomination dei #GoldenGlobes ? La cerimonia di premiazione si terrà il 5 gennaio 2020. -… - GiulioBase : Golden Globe 2020, in corsa anche Base e Bellocchio - angelamariamat9 : RT @team_world: Tutti ne parlano. Ecco le nomination dei #GoldenGlobes ? La cerimonia di premiazione si terrà il 5 gennaio 2020. - Ecco tu… -