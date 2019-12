Golden Globe 2020 | svelate le nomination

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019). ‘Storia di un matrimonio’, ‘The Irishman’ e ‘Cera una volta a… Hollywood’ ne fanno il pieno. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Sono state ufficializzate ledel. La serata di premiazione è in programma il prossimo 6 gennaio a Beverly Hills con i migliori film, le serie tv, i registi, gli attori, gli sceneggiatori e le canzoni dell’anno appena trascorso come protagonisti. La presentazione sarà affidata per la quinta volta al comico Ricky Gervais. Nessun film italiano in corsa Sarà una sfida all’ultimo voto a Beverly Hills, in California, visto che la maggior parte dei film candidati hanno avuto diversi successi in tutto il mondo. Non c’è l’Italia in concorso tra i film stranieri visto che le due proposte non sono state accettate per il momento. Stiamo ...

