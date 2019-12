Filippa Lagerback | Mi sono sentita in colpa per non aver capito quanto stesse male

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non è facile stare al fianco di una persona che lotta contro la depressione. Lo sa bene, che ha sostenuto il marito Daniele Bossari durante il suo periodo buio, terminato circa tre anni fa. Lui ha deciso di raccontare quelle difficoltà nel libro “La faccia nascosta della luce”. La coppia è stata ospite del programma “Che tempo che fa”, doveha confessato i suoi rimorsi. ″È molto difficile stare accanto a qualcuno che staquando non realizzi, lo sai dopoquella persona ha sofferto. Miinper nonfino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi hoche ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo ...

