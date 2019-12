Filippa Lagerbäck a Che Tempo Che Fa con Daniele Bossari | Mi sono sentita in colpa

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si intitola La faccia nascosta della luce ed è il libro autobiografico diche racconta le sue difficoltà passate circa tre anni fa, in particolare di una profonda crisi dovuta alla depressione che lo ha portato anche ad avere un brutto rapporto con l'alcolismo. Un problema già raccontato una settimana fa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: Ho capito che la depressione riguarda moltissime persone. Da lì è iniziato il mio percorso.: 'Ho ricostruito la mia vita anche grazie all'aiuto di, della mia famiglia e di uno psicologo' Le dichiarazioni dia Verissimo di sabato 30 novembre 2019a CheChe Fa con: "Miinper non aver capito fino in fondo quanto lui abbia sofferto" (VIDEO) pubblicato su ...

