Conte | “Dopo la manovra faremo verifica di governo e programma fino al 2023”

lastampa

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il presidente del Consiglio: «Chiederò alle forze politiche di condividere un percorso anche sul piano delle priorità»

msgelmini : #Conte è premier da più di 18 mesi e oggi annuncia che dopo la manovra lavorerà per un “futuro migliore per il Paes… - borghi_claudio : Ecco il momento in cui appare il testo del MES e con quali modalità. Direttamente dalla mia chat di quei giorni. Ec… - caterinabiti : Questi sono i posti - vuoti - della #Lega nell’aula del #Senato. Sono andati tutti via dopo che @matteosalvinimi ha… -