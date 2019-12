Champions League 2019 2020 su Mediaset in chiaro | tutte le partite

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) LedellasuinNovità importante sul fronte dei diritti televisivi indellasu: dalla nuova stagione, in virtù di un accordo commerciale con Sky, il Biscione potrà trasmettere insul digitale terrestre diversi match della massima competizione europea. Beffata la RAI, che aveva acquisito i diritti dello scorso anno e ha perso i diritti innonostante vantasse un’opzione per il, che è stata di fatto ribaltata con l’intesa siglata con Sky. A nulla è valso il ricorso d’urgenza inoltrato dalla tv pubblica, che è stato rigettato dal Tribunale di Milano, sezione imprese. Successivamente il passaggio di consegne è stato ufficializzato anche dall’UEFA, conche avrà dunque la possibilità di offrire ai suoi telespettatori il ...

Gazzetta_it : Contro l’Inter ci sarà il Barça-2. A San Siro dovrebbe riposare anche Messi - juventusfc : ?? #Sarri: «Ci sta che dopo le partite di Champions League ci sia un calo di energie, mentali e nervose. Ma vedendo… - RobertoBurioni : Un ottimo motivo per vaccinarsi contro l'influenza anche se si è giovani: per non essere sconfitti in Champions Lea… -