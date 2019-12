C’è un elemento da non sottovalutare per capire cosa succede in Iraq

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il premier iracheno Abdul Mahdi ha rassegnato le dimissioni dopo mesi di proteste, ma i manifestanti continuano ad occupare piazza Tahrir a Baghdad chiedendo molto più della caduta dell’attuale Governo. Tra gli slogan che si levano dalle strade risuona anche il “No alla muhasasa, no al settarismo”. La rabbia della popolazione che da mesi manifesta inquindi è diretta contro il più generale sistema politico iracheno basato sulla divisione settaria dei cittadini e dei loro rappresentanti politici. Ma cos’è il muhasasa e perché è così tanto osteggiato dalla popolazione civile? Come funziona il muhasasa Il muhasasa è un sistema che prevede la distribuzione degli incarichi di maggior rilievo all’interno del governo tra i tre diversi gruppi che compongono la popolazione irachena, ossia sciiti, sunniti e curdi. Questo tipo di rappresentanza fu adottato ...

