Calcio a 5 femminile | la Folgore Acquavella ko nel big match con il Tramonti

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiOmignano (Sa) – Al PalAlento di Omignano Scalo è andato in scena il big, del girone B di Serie C-2 dia cinquetra, miglior attacco del torneo con 30 reti, e il, miglior difesa con sole 2 marcature incassate. Lo scontro tra le due formazioni, uniche compagini ancora imbattute del girone, vede vincere ilche passa per 1-3. ​ La prima frazione vive sull’equilibrio più completo. Per buona parte della gara cilentane ed ospiti danno vita ad un botta e risposta spettacolare, nonostante la mancanza di reti, giocato su ritmi elevati e con un palleggio veloce offerto da ambo le parti. Bertolini prova ad illuminare la manovra delle cilentane, Di Mauro, confermata da pivot, prova a divincolarsi in un paio di circostanze senza trovare mai il guizzo vincente, idem per Di Santi in cerca di gloria ...

