Ancelotti | «Non mi piace essere valutato per quello che ho fatto Ora non sto facendo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Conferenza stampa di Carloalla vigilia di Napoli-Genk ultima partita del girone di Champions League. Il futuro «Parlo quotidianamente col presidente, siamo tutti concentrati sulla partita di domani. La vigilia la vivo come una grande opportunità, come sempre, di riuscire a ottenere un obiettivo importante che è la qualificazione. Valutazioni legate alla partita». «Mi compete di scegliere la formazione giusta, la strategia migliore, di tornare a fare una partita convincente come hatante altre volte, soprattutto in Champions. Dopo la partita, farò riflessioni legate alla partita. Spero di fare riflessioni positive, nell’ultimo periodo le riflessioni positive sono state veramente poche». «Non basta la qualificazione in Champions per fare il punto in questo periodo. La qualificazione in Champions non può cancellareche non è statobene, soprattutto in ...

