Almanacco del 09-12-2019 ore 07 | 30

(Di lunedì 9 dicembre 2019)del giorno Iniziamo una nuova settimana buongiorno da Francesco Vitale oggi lunedì 9 dicembre la chiesa ricorda San Siro patrono di Pavia Siro nasce dal termine Greco Serious abitanti della Siria trovato poi nel soprannome etnicolatino sirus hostilianus della Siria che veniva dato agli schiavi provenienti dalla Siria il nome frequente anche tra i Liberti per tutta l’epoca Imperiale ebbe scarsa fortuna tra i cristiani Anche se ancora oggi presenti in alcune aree del centro nord dopo molti cambiamenti dubbi incertezze solo in età matura riesce a capire che cosa vuole realmente fare nella vita con la tua donna instaura un rapporto fatto di grande passione travolgente abbracci indimenticabili ore poco propenso al matrimonio preferisce sentirsi libero Altrimenti perdeogni tipo di desiderio facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli ...

