Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) Traffico SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO. A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1. E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA. GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI, STAZIONE TERMINI E PIAZZA DI SPAGNA NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, ...
romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via Appia Nuova: traffico rallentato con Via dell'Almone #luceverde #Lazio -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30 RomaDailyNews
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 08 : 30: NESSUN DISAGIO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. SI REGISTRA SOLO UN INCIDENTE IN VIALE CARMELO BENE, IN ZONA BUFALOTTA. A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. OGGI DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1. E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2. DIVERSE LE CELEBRAZIONI ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 07 : 30: Traffico SCARSO, IN QUESTO MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ. IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E PIAZZA VENEZIA. ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS, NEL POMERIGGIO INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,, ED INFINE IN PIAZZA DI SPAGNA. PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 19 : 30: RIAPERTA AL TRANSITO VIA DEI SABELLI PRIMA CHIUSA PER INCIDENTE TRA TRA VIA DEGLI AUSONI E VIA DEI RETI VERSO Roma CENTRO ANCORA RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18 : 30: SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER Traffico SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma INCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA LUDOVICO ALTIERI ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI MA PER ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 : 00: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma